В Калужской области пропала 16-летняя девочка
В сельском поселении Юбилейный Малоярославецкого района Калужской области пропала 16-летняя Ульяна Кузьмина. О местонахождении подростка неизвестно с 4 августа.
У девочки нормальное телосложение, рост 160 сантиметров, волосы темно-русые, глаза голубого цвета.
Ульяна одета в черный топ, черные брюки и серые кроссовки.
Жителей региона убедительно попросили сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или инфоргу поиска.
Инфорги:
Анастасия (Руда) 89190354617, Наталья (Метла) 89208902449.
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