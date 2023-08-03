Глава администрации Обнинска начала ездить на работу на автобусе
Глава администрации Обнинска Татьяна Леонова на этой неделе регулярно выкладывает фотографии, где показывает, что добирается на работу на общественном транспорте.
Напомним, на этой неделе в наукограде отменят несколько старых автобусных маршрутов и введут новые №1, №2 и №3.
- Сегодня в автобусе на работу услышала диалог «старого» города с «новым», - рассказала Леонова 3 августа. - Обсуждали новую маршрутную сеть, поездки на дачи, в Заовражье, по основным магистралям. Понимание у пассажиров есть, для наглядности готовим большие общие схемы городских маршрутов на остановки и в автобусы.
В пятницу расписание новых маршрутов №1, №2 и №3 обещают разместить на остановках.
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