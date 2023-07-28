В Обнинске запуск новых автобусных маршрутов перенесли на 5 августа

В Обнинске на этой неделе не будут менять маршруты общественного транспорта, как планировалось ранее. Новые маршруты №1, №2 и №3 запустят с субботы, 5 августа, сообщили в городской администрации.

Также с 5 августа маршруты №2КГ, 2АБЗ, 3КГ, 3АБЗ, 17, 18 и 19 прекратят свою работу.

Кроме того, поедет новый маршрут № 11 – полностью повторяющий старый маршрут № 1. Схема движения останется без изменений, изменится только номер маршрута.

Напомним, с 1 августа на обнинских муниципальных автобусах вводится бесплатная пересадка.

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