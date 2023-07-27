В Обнинске ввели бесплатную пересадку на городских автобусах

Как мы уже рассказывали, с 29 июля в Обнинске вводят новые автобусные маршруты и отменяют несколько старых. Реформа вызвала большое недовольство в соцсетях, жалобами завалены страницы губернатора. И вот в четверг, 27 июля, администрация Обнинска пошла пассажирам на уступки.

Три дня, с 29 по 31 июля, проезд на новых маршрутах №1, №2 и №3 будет бесплатным.

А с 1 августа на всех автобусах вводится бесплатная пересадка в течение 30 минут при безналичной оплате проезда.

- Вы оплачиваете проезд по нужному участку маршрута, а затем, при необходимости продолжить движение на другом маршруте, делаете пересадку, снова прикладываете к валидатору в автобусе банковскую или транспортную карту (проездной, ТОК), и оплата за проезд не списывается, если с момента первой оплаты не прошло 30 минут, - пояснили в администрации.

Бесплатная пересадка действует только на автобусах МП ОПАТП, только при безналичной оплате той же самой картой, что оплачена первая поездка, и не позднее, чем через 30 минут после первой оплаты.

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