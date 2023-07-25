Жители Обнинска массово жалуются на транспортную реформу

Как мы уже рассказывали, в конце этой недели в Обнинске запустят новые автобусные маршруты №1, №2 и №3. При этом маршруты №2КГ, 2АБЗ, 3КГ, 3АБЗ, 17, 18 и 19 прекратят свою работу. Эти изменения активно обсуждаются в соцсетях, а страницу губернатора Калужской области завалили жалобами:

- В Обнинске скоро будет полный транспортный бардак. Нарушены все исторические маршруты. Все недовольны новой транспортной схемой. Верните пожалуйста старые маршруты 1, 2, 3, а в новые районы сделайте новые.

- Обратите, пожалуйста, внимание на Обнинск, с транспортом творят бог знает что, десятилетиями проверенные маршруты убирают, оставляют густозаселенные районы без транспорта, теперь, чтобы добраться из точки а точку б в Обнинске надо делать пересадки!!!! Это издевательство над людьми!!! Нас как всегда никто не спрашивал, сколько будет это продолжаться???

- Владислав Валерьевич, спасите Обнинск от транспортного коллапса. Смена всех маршрутов! На мнение жителей плевать, отвечают одну и ту же отписку якобы убираем дублирование. Но будет бардак. остановите отмену маршрутов номер 2 и 3.

В администрации Обнинска на эти сообщения отвечают, что класс и количество автобусов на маршрутах определено на основании пассажиропотока, а срывы возможны из-за болезни водителей.

- При организации пассажирских перевозок учитывается транспортная доступность всех районов города, в том числе с учетом пересадок, - заявили чиновники. - Обеспечение беспересадочных транспортных связей при существующей загруженности дорожных сетей, к сожалению, невозможно.

Также чиновники ответили, что с 12 августа планируется запуск новых маршрутов № 4А и 4Б.

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