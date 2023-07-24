Стало известно, как будут ездить новые автобусы в Обнинске

На этой неделе в Обнинске начнут работу три новых автобусных маршрута: № 1, № 2 и № 3. В понедельник городская администрация рассказала подробности.

Новый маршрут № 1 начнет работу с 29 июля.

С остановки «Промплощадка» он следует к площади Бондаренко, по Старому городу до улицы Лейпунского, затем по проспекту Ленина до ЖК «Олимп», улицы Славского и приезжает в Экодолье.

Обратно, от остановки «Экодолье» до Промплощадки, маршрут следует по тому же пути: Экодолье, улица Славского, ЖК «Олимп», далее по проспекту Ленина до гостиницы «Юбилейная» и через Старый город до Промплощадки.

Маршрут № 1 связывает Старый город и Заовражье, с остановками на улице Славского.

- Это востребованная транспортная магистраль, которую давно ждали жители новых районов растущего Обнинска. Также новый маршрут частично включает в себя схему прежнего маршрута № 19, - подчеркнули в администрации.

Маршрут № 2 начнет работу с 30 июля.

С остановки «АБЗ» он едет до ИАТЭ по схеме: АБЗ, Промплощадка, площадь Бондаренко, далее по Старому городу до улицы Лейпунского, затем по проспекту Ленина до Дворца культуры, поворачивает на проспект Маркса и через 32-й и 39-й микрорайоны едет до ИАТЭ.

Возвращаться автобусы будут по тому же пути: ИАТЭ, проспект Маркса, Дом связи, далее по проспекту Ленина до гостиницы «Юбилейная» и через Старый город и Промплощадку до АБЗ.

- Новый маршрут № 2 связывает Старый город с 39-м и 55-м микрорайонами, и он частично включает в себя схему прежнего маршрута № 17. На новой «двойке» будут курсировать автобусы большой вместимости, - говорят чиновники.

Маршрут № 3 начнет работу с 30 июля.

Маршрут отправляется с Кончаловских гор и едет до Экодолья. Схема остановок: Кончаловские горы, улица Дачная, площадь Бондаренко, далее по Старому городу до Привокзальной площади, а затем по улице Курчатова до «Коробейников», далее по улице Энгельса до Фора-Банка на улице Белкинской, и по улице Борисоглебской в Экодолье.

Обратно от Экодолья до Кончаловских гор, новый маршрут № 3 будет курсировать по такому же пути: через улицу Борисоглебскую, Белкино, улицу Энгельса, Курчатова до гостиницы «Юбилейная», затем по Старому городу до площади Бондаренко и далее до Кончаловских гор.

- Новый маршрут №3 соединит Старый город и с вокзалом, и с отдаленными районами Белкино и Экодолье. В него частично включен прежний маршрут № 18, - рассказали в администрации.

Сообщается, что средний интервал движения новых маршрутов № 1, № 2 и № 3 в пиковое время рассчитан на 10 минут, вне часов пик – на 20 минут. Все льготы на муниципальном общественном транспорте сохраняются.

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