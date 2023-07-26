В Обнинске на День молодежи покажут поединки ММА
В пятницу, 28 июля, в Обнинске пройдет праздник для молодежи «Твой день. Твое время». Гостей ждут в 17:00 на территории парка Усадьбы Белкино.
Программа:
- 17:00 - 18:00 – показательные выступления по смешанным боевым единоборствам ММА
- 17:00 - 19:30 – игра в спортивную мафию, экскурсия по парку, активная зона с играми для юных гостей праздника
- 17:00 - 20:30 – мастер-классы по живописи, изготовлению гипсовых фигур, мыльных пузырей и жонглированию
- 17:00 - 20:30 – увлекательная игра в парке от Чистых Игр
- 17:00 - 21:00 – гараж-сейл
- 18:15 - 19:30 – анимационная программа на сцене
- 22:00 – фаер-шоу
Завершит программу выступление обнинского певца АЛМО.
Полная афиша мероприятий, посвященных празднованию 67-летия города здесь.
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