В Обнинске на День молодежи покажут поединки ММА

В пятницу, 28 июля, в Обнинске пройдет праздник для молодежи «Твой день. Твое время». Гостей ждут в 17:00 на территории парка Усадьбы Белкино.

Программа:

17:00 - 18:00 – показательные выступления по смешанным боевым единоборствам ММА

17:00 - 19:30 – игра в спортивную мафию, экскурсия по парку, активная зона с играми для юных гостей праздника

17:00 - 20:30 – мастер-классы по живописи, изготовлению гипсовых фигур, мыльных пузырей и жонглированию

17:00 - 20:30 – увлекательная игра в парке от Чистых Игр

17:00 - 21:00 – гараж-сейл

18:15 - 19:30 – анимационная программа на сцене

22:00 – фаер-шоу

Завершит программу выступление обнинского певца АЛМО.

Полная афиша мероприятий, посвященных празднованию 67-летия города здесь.

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