В Обнинске опубликовали программу празднования 67-летия города

В среду, 19 июля, администрация Обнинска опубликовала большой список мероприятий, которые запланированы в честь 67-летия города. Наукоград традиционно отмечает свой день рождения в конце июля.

Дача Морозовой, ул. Пирогова, д.1

8 - 23 июля, 10:00 – 18:00 При поддержке Президентского Фонда культурных инициатив VII Фестиваль художников «Пленэр-фест на Морозовской даче» 6+

25 июля – 27 августа, 12:00 – 18:00 (по пятницам, субботам и воскресеньям). Итоговая выставка пленэрных работ. Вход свободный 6+

Дом культуры ФЭИ, пр. Ленина, д.15

21 июля, 18:00 Городской праздник «Старый город» 0+

27 июля, 17:00 Торжественная церемония награждения Лауреатов и Номинантов городского конкурса «Человек года 2022». Вход по пригласительным билетам 18+

29 июля, 12:00 Праздник в стиле средневековья «Менестрельник» 6+

Территория у «Учебно-методического центра», пр. Ленина, д.125

22 июля, 17:00 – 21:00 Молодёжный городской праздника «Legal Wall» 12+

Сквер на ул. Шацкого

24 июля, 12:00 Открытие ежегодного Международного АРТ-фестиваля «ГОРОД ПЕРВЫХ» в сквере на улице Шацкого возле кинотеатра «Мир» 12+

мкр. Обнинское, ул. Циолковского возле отеля «Империал»

24-29 июля Международный АРТ-фестиваль «ГОРОД ПЕРВЫХ». Приглашаются к участию все творческие и креативные участие в Арт – фестивале на тему «Родина».

29 июля на АРТ-аллее фестиваля (мкр. Обнинское, возле отеля «Империал») подведение итогов и выставка всех работ участников 12+

Метеорологическая вышка, ул. Комарова

27 июля, 11:00 Подъем на метеорологическую вышку Андреевского флага

Ул. Гагарина, д.6

27 июля, 11:00 Открытие мемориальной доски Петру Ивановичу Напреенко (1935-2018) – председателю Обнинского горисполкома (1983—1990), Почётному гражданину города Обнинска

Городской Дворец Культуры, пр. Ленина, д.126

28 июля, 17:00 Торжественный вечер, посвящённый Дню ВМФ. Вход свободный. 12+

29 июля, 17:00 Площадь перед ГДК. Семейный праздник «Мы вместе». 0+

Парк усадьбы Белкино, ул. Борисоглебская

АРТ выходные

28 июля, 17:00 - открытие «IV Выставки произведений стекла и керамики в Усадьбе Белкино», маркета. Приветствие участников, знакомство с мастерами, экскурсия по выставке 12+

17:30 – 22:30 Большой молодёжный праздник «Твой день. Твоё время» 12+

21:00 – шоу «Керамика со свечами». Соло на саксофоне 12+

29 июля, 11:00 – 21:00 работа «IV Выставки произведений стекла и керамики в Усадьбе Белкино», маркета, творческие встречи, презентации, мастер классы 12+

12:00 – 16:00 открытие фестиваля народного искусства и ремёсел «Город мастеров», концерт творческих коллективов города, показ коллекций дизайнеров одежды Московского Союза художников и Калужской области. Награждение участников городского конкурса ТОС «Цветущий город» 12+

12:00 Работает интерактивная площадка «Читай, любимый город!». Локации: «Весточка из дома» - акция писем солдатам на фронт; «Рисую мой город с натуры» - конкурс рисунков; - «Прогулки по Обнинску» - онлайн-викторина для детей; аквагрим «Виват, Обнинск!»; - фотозона с любимыми персонажами сказок; «Геном наукограда»: краеведческий тест; - книжная выставка «Я люблю Обнинск. И точка»; выставка версии традиционной хлудневской игрушки «Традиции родного края» 0+

16:30 – 17:30 Концерт «150 – летию со дня рождения Сергея Рахманинова и 150 – летию со дня рождения Федора Шаляпина, посвящается…». В программе: Арии из опер, романсы, народные песни. Исполняет Лауреат международных конкурсов Сергей Севастьянов. Концертмейстер Лауреат Всероссийских конкурсов Александр Жиленков. Ведущая Мария Севастьянова 12+

18:00 – 19:00 Концерт камерного оркестра «Ренессанс». Художественный руководитель Игорь Иванов 12+

19:00 – 20:30 Концерт в стиле «Джаз – ретро». Исполняет квартет «Ретро». Руководитель Евгений Киян 12+

21:30 шоу «Керамика со свечами». Соло на саксофоне

30 июля, 11:00 – 17:00 Работают выставки произведений стекла и керамики

17:00 Джазовый фестиваль «DIXIEDAY`2023» 12+

Городской парк, пр. Ленина

29 июля, 10:00 Выставка РетроАвтомобилей

11:00 – 19:00 Фестиваль: «Мастерград в Наукограде» Творческие мастер-классы «День города в Городском парке». Концерт, конкурсы, фотозоны, мастер-классы. 6+

13:00 – 21:00 Соревнования среди любителей игры в бадминтон, ко Дню города 6+

18:00 Праздничная программа ко Дню рождения города от Студии музыки «Music Inside» с новой танцевальной программой «Это СССР» 6+

29-30 июля, 10:00 Лично командный турнир по городошному спорту 6+

30 июля, 12:00 Детский праздник «Краски детства» с Агентством «Персонаж.40» 6+

30 июля, 13:00 – 14:00 Театр у микрофона для самых маленьких трансляция детских сказок 0+

Музей истории города Обнинска, пр. Ленина, д.128

29 июля, 10:00 – 18:00 День открытых дверей.

12:00 Детская программа. Музейно-познавательная игра для детей с детьми «В поисках потерянного слова» 6+

14:00 Благотворительная экскурсия по исторической экспозиции 6+

30 июля, 12:00 День ВМФ. Экскурсия «Обнинск - город морской» Вход свободный 6+

Кинотеатр «Мир», ул. Шацкого, д.20

29 июля, 12:00 Выступление цирка дрессированных собак. Вход свободный 0+

Храм Рождества Христова, ул. Энгельса, д.12

29 июля, 15:00 Благодарственный молебен за благополучие города и жителей 0+

Дом учёных, пр. Ленина, д.129

29 июля, 18:00 Концерт «Билет в СССР», посвящённый Дню города. Музыканты легендарных ВИА 70-80-х годов. В новой программе «Я люблю тебя жизнь!». Вход свободный 12+

Городская детская площадка, пр. Маркса

29 июля, 18:00 – 20:00 Музыкальный концерт «Не школы барабанов» 6+

Памятник первопроходцам атомного подводного флота, ул. Курчатова

30 июля, 9:30 Строевая прогулка личного состава УЦ ВМФ России 18+

10:00 Митинг, посвящённый Дню ВМФ России 18+

Спортивные мероприятия

Площадка напротив АБЗ за плотиной р. Протва

22 июля, 12:00 Традиционный межрегиональный мотокросс, посвященный празднованию Дня города 6+

Боулинг центр «Атом» ТРК «Триумф Плаза», пр. Маркса, д.45

28 июля, 18:00 Командный турнир по боулингу, посвящённый дню города 12+

Мемориал «Вечный огонь», ул. Мира

29 июля, 10:00 Обнинский Атомный марафон, посвященный празднованию Дня города 0+

СШОР по волейболу Александра Савина, ул. Цветкова, д.4

29 июля, 10:00 Соревнования по пляжному волейболу 12+

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