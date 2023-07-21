В Обнинске задержали мужчину, который устроил стрельбу на стадионе «Труд»

Как мы уже рассказывали, 18 июля в Обнинске на стадионе «Труд» мужчина выстрелил из травматического пистолета в знакомого, с которым играл в футбол. После этого предполагаемый виновник убежал.

В пятницу, УМВД по Калужской области сообщило, что подозреваемый задержан. Оружие у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ведется расследование.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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