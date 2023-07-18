В Калужской области футболист несколько раз выстрелил в соперника на стадионе

Днем во вторник, 18 июля, конфликт между двумя мужчинами произошел на стадионе «Труд» в Обнинске. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, поссорились футболисты-любители, которые частенько собирались на стадионе для дружеских матчей.

Как отметили в прокуратуре, 49-летний мужчина распылил в своего 42-летнего знакомого газовый баллончик, несколько раз выстрелил в него из травматического оружия, а потом убежал.

Подозреваемого сейчас ищут.

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