В Калужской области задержан мигрант, издевавшийся над посетителем магазина

Как мы уже рассказывали, в Обнинске охранник-мигрант издевался над посетителем магазина, которого заподозрил в краже. Провести проверку по этому поводу поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В среду, 19 июля, полиция Калужской области сообщила о задержании подозреваемого. Выходцу из Средней Азии 22 года.

По предварительным данным, молодой человек находится в России с нарушением миграционного законодательства.

Сейчас продолжается проверка.

В прокуратуре Калужской области также сообщили, что по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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