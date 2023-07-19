В Калужской области задержан мигрант, издевавшийся над посетителем магазина
Как мы уже рассказывали, в Обнинске охранник-мигрант издевался над посетителем магазина, которого заподозрил в краже. Провести проверку по этому поводу поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В среду, 19 июля, полиция Калужской области сообщила о задержании подозреваемого. Выходцу из Средней Азии 22 года.
По предварительным данным, молодой человек находится в России с нарушением миграционного законодательства.
Сейчас продолжается проверка.
В прокуратуре Калужской области также сообщили, что по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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