В Калужской области охранники избили покупателя

В Обнинске мигранты из Средней Азии, работающие охранниками в одном из супермаркетов, заподозрили покупателя в краже и избили. Об этом в среду, 19 июля, сообщили в Следственном комитете России.

Сотрудники магазина отвели мужчину в подсобку, били его, а потом заставили долгое время находиться в упоре лежа на руках.

Глава Следственного комитета России поручил провести проверку и ждет доклада от и.о. руководителя СУ СК России по Калужской области Марка Харламова.

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