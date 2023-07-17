Пропавшего в Обнинске мужчину нашли живым

Вечером в воскресенье, 16 июля, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил, что в Обнинске найден живым 28-летний мужчина.

Этого человека, как мы уже рассказывали, искали с 6 июля.

Что именно произошло с мужчиной, пока не уточняется.

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