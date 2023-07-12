В Обнинске пропал 28-летний мужчина

Во вторник, 11 июля волонтёры «Лизы Алерт» сообщили, что в Обнинске ищут пропавшего 28-летнего жителя.

— Внимание! Помогите найти человека! – говорят поисковики.



В Обнинске пропал Любишкин Михаил Сергеевич, 28 лет. С 6 июля 2023 года место его нахождения неизвестно.

Особые приметы: носит бороду и усы.

Приметы пропавшего:

- рост 194 м;

- телосложение плотное;

- черные волосы;

- голубые глаза.

Одежда: предположительно футболка, шорты, фиолетовые кроссовки, кепка.

— Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ).

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