В Жуковском районе погибло 8 тысяч рыб

Ранее мы сообщали о массовой гибели рыбы в городе Жукове Калужской области.

В среду, 12 июля, во второй половине дня в минприроды прокомментировали произошедшую катастрофу.

На месте провели надзорное мероприятие, в результате которого выяснилось, что в водоеме погибло восемь тысяч хвостов, а предварительный ущерб составил два миллиона рублей.

- Пробы воды отобрали по химии, биологии, на анализ взяли и рыбу - нужно понимать, что случилось с водой и как это могло повлиять на замор, - отметили представители министерства. Через неделю получим результаты анализов.

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