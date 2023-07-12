В среду, 12 июля, в сообществе «Подслушано в Жукове» появилось видео, на котором весь берег Жуковского пруда усыпан мертвой рыбой.

Местные жители обеспокоены случившемся. Они волнуются и за состояние озера и за то, что вся эта рыба будет тухнуть и издавать неприятный запах.

По словам местного жителя Александра Сытникова, вчера он обращался в администрацию города и МЧС. Мужчине ответили, что замор рыбы случился из-за перепада температур.

- Я живу напротив пруда. От перепада температур рыба не умирает, вода в пруду не горячая, - отметил Сытников. - Я попросил МЧС проверить воду. Сегодня с утра вдоль озера ходят люди и собирают мёртвую рыбу в специальные пакеты.

На крик о помощи от местных жителей отреагировали в минприроды.

Представители министерства отметили, что пару часов назад на место происшествия выехали сотрудники рыбоохраны и инспекторы.

- На месте нас уже ждут коллеги из администрации, -рассказали в министерстве. Обязательно вернемся в комментарии по результатам выезда.

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