В Калужской области проводят проверку из-за массовой гибели рыбы

Как мы сообщали ранее, на Жуковском пруду в Калужской области произошла экологическая катастрофа.

В среду, 12 июля, прокуратура города Калуги рассказала об организации проверки в связи с сообщениями в СМИ о массовой гибели рыбы.

- В ходе проверки будут установлены причины гибели рыбы, по ее результатам - решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в надзорном ведомстве.

Местный житель прислал в редакцию фотографии того, в каком состоянии на данный момент находится пруд. По его словам, мертвой рыбы стало еще больше.

- Собрали пока мешков 10. Рыбы громадное количество, - отметил мужчина. Завтра идет потепление, если это не убрать, смрад будет такой, что люди, живущие рядом, начнут задыхаться.

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