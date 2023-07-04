Стали известны подробности аварии в Жуковском районе
В понедельник, 3 июля, мы сообщали об аварии с «Шакманом» и «Нивой».
Как нам удалось выяснить, в результате столкновения 21-летний водитель внедорожника съехал в кювет, после чего машина перевернулась.
Предварительно, пострадало два человека.
У водителя «Нивы» закрытая черепно-мозговая травма. Он был доставлен в больницу.
У его пассажира перелом ключицы. Он отказался от госпитализации.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!