Стали известны подробности аварии в Жуковском районе

В понедельник, 3 июля, мы сообщали об аварии с «Шакманом» и «Нивой».

Как нам удалось выяснить, в результате столкновения 21-летний водитель внедорожника съехал в кювет, после чего машина перевернулась.

Предварительно, пострадало два человека.

У водителя «Нивы» закрытая черепно-мозговая травма. Он был доставлен в больницу.

У его пассажира перелом ключицы. Он отказался от госпитализации.

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