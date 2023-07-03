В Калужской области столкнулись «Шакман» и «Шевроле Нива»
В понедельник, 3 июня, около часа дня в Жуковском районе произошло ДТП с грузовиком «Шакман» и внедорожником «Шевроле Нива», сообщили в региональной пресс-службе МЧС.
По предварительной информации, есть пострадавшие.
Последствия аварии ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.
Обстоятельства аварии уточняются.
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