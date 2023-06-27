В Калужской области клонировали «Алые паруса» Санкт-Петербурга

Педагоги одного из учебных заведений в Боровске подарили ученикам праздник «Алые паруса» . По Протве в честь выпускного проплыл корабль с красным парусом, сообщили в РИЦ Боровского района.

Организатор и идейный вдохновитель мероприятия – учитель местной школы Галина Иванова. Именно она подготовила алое полотно для мачты судна, конструкцию которого смонтировал и укрепил депутат боровской Думы Александр Некрасов.

Капитаном судна выступил руководитель компании, специализирующейся на сплавах, Денис Сионов.

Выпускники и родители остались в восторге. Автор идеи Галина Иванова надеется, что «Алые паруса» станут традиционным мероприятием. У женщины уже есть идеи, как можно улучшить эту задумку и дарить школьникам праздник каждый год.



















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