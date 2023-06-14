В Обнинске поймали мотоциклиста, скрывшегося с места аварии

Как мы сообщали ранее, в Обнинске во вторник, 13 июня, произошло ДТП с участием мотоцикла «Хонда» и пешехода. Водитель мотоцикла сбил 33-летнего мужчину и скрылся с места аварии.

В среду, 14 июня, в пресс-службе ГИБДД сообщили о задержании мотоциклиста. Им оказался 22-летний местный житель.

По предварительной информации, пострадавший переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Мужчина был доставлен в реанимацию.

По факту аварии возбуждены дела об административных правонарушениях, связанных с причинением вреда здоровью и оставление места ДТП.

Расследование продолжается.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.