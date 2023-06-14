В Обнинске поймали мотоциклиста, скрывшегося с места аварии
Как мы сообщали ранее, в Обнинске во вторник, 13 июня, произошло ДТП с участием мотоцикла «Хонда» и пешехода. Водитель мотоцикла сбил 33-летнего мужчину и скрылся с места аварии.
В среду, 14 июня, в пресс-службе ГИБДД сообщили о задержании мотоциклиста. Им оказался 22-летний местный житель.
По предварительной информации, пострадавший переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Мужчина был доставлен в реанимацию.
По факту аварии возбуждены дела об административных правонарушениях, связанных с причинением вреда здоровью и оставление места ДТП.
Расследование продолжается.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!