В Обнинске мотоциклист сбил пешехода и скрылся с места аварии

Во вторник, 13 июня, в 23:20 на проспекте Маркса в Обнинске мотоцикл «Хонда» без номеров наехал на пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, у 33-летнего пострадавшего перелом ноги, ушибы и черепно-мозговая травма. Мужчина доставлен в больницу.

Виновник аварии скрылся с места происшествия, его личность устанавливается.

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