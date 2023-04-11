Котосантехник, клад и губозакаточная машинка. Что еще предлагают калужане на «Авито»

Летом прошлого года мы уже рассказывали о необычных товарах и услугах, которые жители Обнинска предлагают через «Авито». Так, например, нам попались игрушечные геи, секретные документы из 90-х, памятный знак Обнинска с ошибкой, товарный знак за 5 миллионов, и многое другое.

Прошел почти год и на сайте объявлений появились новые занимательные лоты.

Итак, что же жители Калужской области предлагают нам сегодня и следует ли наш регион общероссийским трендам?

Собутыльник на час

Начнем с печального – в регионе нет ни одного объявления с услугой «собутыльник на час». При том, что в других областях нашей необъятной родины через «Авито» без проблем можно найти себе компаньона для «поговорить и выпить». Как правило, цена у таких товарищей практически как у профессиональных психологов – 1000 – 1500 рублей.

Самого дорого собеседника мы нашли в Ростове-на-Дону за 2000 рублей. А вот самый бюджетный компаньон (500 рублей) живет в Нижнем Тагиле, выпивка и закуска за вас счет.

В Калужской области эта ниша пока не занята, но возможно еще через год мы увидим на сайте парочку алкогольных стартапов и от земляков.

Цена дружбы – 500 рублей

С «собеседниками на час» тоже все печально. На всю область лишь две милые девушки, готовые на время и за ваши деньги стать для вас другом. Полина из Калуги обещает, что за 500 рублей в час она с радостью с вами пообщается, поддержит, посмотрит фильм и даже во что-нибудь поиграет.

А вот у жительницы Обнинска Ариадны предложение поинтереснее. Она, как гласит объявление, готова выслушать вас даже тогда, когда от вас отвернулся весь мир. Ей можно поведать все, что нельзя рассказать друзьям или близким, девушка обещает бережно хранить ваши тайны.

Интим не предлагать, сразу уточняет Ариадна.

Гадалки онлайн

Кого за это время основательно прибавилось на данном онлайн-ресурсе, так это обнинских гадалок и потомственных ведьм.

На первый взгляд объявление может выглядеть очень убедительным: подробное описание чудодейственных ритуалов, оценка в пять звезд и ворох положительных отзывов. Дескать, «бабка» и вправду творит чудеса – и от запора вылечит, и любовнице чирий на причинное место нашлет, и богатого альфа-самца приворожит.

Только вот никакого реального отношения все эти гадалки ни к Обнинску, ни Калуге, как указано в описаниях, не имеют. У каждой такой кудесницы еще по несколько десятков аналогичных объявлений для разных регионов России – чтобы охватить большую аудиторию и предлагать свои услуги по гаданию онлайн.

При этом положительные отзывы написаны хоть и с разных аккаунтов, но будто бы одним человеком, с частым повторением одних и тех же фраз.

Если наткнетесь на такое объявление, то наверняка обратите внимание, что оно было создано буквально пару дней назад. За это время обманутые граждане еще не успевают нажаловаться в техподдержку, чтобы аккаунт признали мошенническим.

Когда же это случается, его блокируют, а гадалка создает новый. И так все по кругу. Так что будьте внимательны.

Сантехник с котиком

И вдогонку к услугам – минутка милоты. На «Авито» множество объявлений от так называемых «мужей на час», которые и гвоздь забьют, и раковину починят. Но подобных предложений на этом рынке масса, и как же выделиться среди конкурентов?

Тут на помощь приходит смекалочка и креатив. Как вот, например, пройти мимо объявления от сантехника из Калуги, который чинит батарею вместе со своим котом? Сразу видно – человек порядочный!

Монетки по 20 миллионов

С услугами закончили, переходим к товарам.

Огромное количество объявлений появилось по продаже редких банкнот и монет. И мы сейчас говорим не о профессиональной нумизматике и коллекционерах, а о любителях сорвать легкий куш.

Некий калужанин по имени Семен Федорович продает советские монеты. И вроде бы нет проблем, но цена в 15 миллионов рублей за 15 копеек 1933 года – не слишком ли завышена? Тот же номинал 1927-го года гражданин выставил вообще за 20 лямов.

Урвать у него серебряный Николаевский рубль, советские «20 копеек» или современную памятную монетку с чемпионата мира по футболу можно за сущие копейки – от 1 до 4 миллионов рублей за штуку.

Вопросы к продавцу от потенциальных покупателей об адекватности ценообразования остаются без ответа.

А с корабликом - дороже!

В Обнинске тоже есть любитель редкого кэша. Он продает пятисотрублевую купюру без кораблика.

Дело в том, что в 1997 году были выпущены купюры этим номиналом, и на обратной стороне помимо реки был изображен плывущий корабль. В современных банкнотах его нет. Сегодня купюра с корабликом действительно представляет ценность для коллекционеров и ее цена может быть выше номинала в 10-20 раз, однако обнинец продает старую «пятихатку» за 500 000 рублей!

Но, стоит отдать ему должное: в описание данного лота парень честно признался: «Вдруг повезет. Данная сумма решила бы все мои денежные проблемы».

Житель Козельска тоже не отстает и продаёт сразу… клад! Из монет Российской Империи. Цена вопроса – 765 432 рубля.

Калужанин меняет КЦ на пепелац с гравицапой

Впрочем, нажиться наши граждане хотят не только на монетах.

Как вам, например, памятный спичечный коробок к 200-летию Пушкина за 29 миллионов рублей? Правда, продавец называет его «Коробкой с КЦ». Что такое КЦ в данном контексте вам скажут фанаты фильма «Кин-Дза-Дза» - это обычные спички, являющиеся эквивалентом денег.

И продавец-калужанин не шутит. Наоборот, он крайне серьезен: «Торга нет. Желтые, малиновые штаны не предлагать!». Единственное, на что он согласен – обменять коробок с КЦ на пепелац с гравицапой.

Честно признаться, некоторым таким приколистам, рассчитывающим на удачу и шальные деньги, не помешал бы наш следующий лот от жителя областного центра – губозакаточная машинка. Правда, товар уже зарезервирован. Видимо, кому-то понадобился.

То ли череп, то ли камень

Впрочем, сайт объявлений полон и других чудес.

Так, например, жительница Обнинска продаёт кожу ящерицы. Отброшенная рептилией шкурка обойдется вам в 4855 рублей.

Житель Дзержинского района продаёт «Череп окаменевший или такой камень». Учитывая, что продавец сам, судя по описанию, не знает что это – цена в 1,4 миллиона рублей выглядит не слишком объективной. Согласитесь, было бы неловко так переплатить за обычный булыжник с дыркой.

Скрасить такую опрометчивую покупку сможет разве что мини-баночка с кока-колой из 2011 года за 200 рублей от жителя Обнинска.

Странный хэндмейд

Как оказалось, калужане не прочь выставить на продажу и хэндмейд. Правда, иногда довольно странный.

Например, житель областного центра запросил баснословные 1800 рублей за фигурку ручной работы из проволоки в виде двух человечков, держащихся за руки. Выполнен шедевр, судя по всему, из мюзле (уздечки от шампанского). Может, кому-то цена покажется слегка завышенной, но, как говорится, «я – художник, я так вижу»!

Ну, а завершает наш сегодняшний топ необычных товаров коллекционная (как заявляет продавец) фигурка Ирина.

Ирина выполнена из всего, что попалось под руку и выглядит впечатляюще. В описании говорится, что фигурка сделана в единственном экземпляре, и такой больше не найти, даже если очень захотеть.

- Повторить ее невозможно, она слишком уникальна и идеальна, - считает продавец и выставляет ей соответствующий ценник в 100 тысяч рублей.

Посмотрите эти фото, ну разве шикарная Ирина не стоит этих денег? Как считаете?

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