Жители еще двух СНТ в Обнинске пострадали от паводка

В среду, 29 марта, в администрации Обнинска сообщили о текущей ситуации с паводком в наукограде.

По данным Физико-энергетического института имени Лейпунского, 28 марта уровень воды перед и за плотиной на реке Протва составлял 6,5 метров.

- В такой пик паводка плотина не способна регулировать уровень воды в реке Протва, - отметил главный инженер ФЭИ Роман Щепелев. - Его в это время определяет только количество запасов снега и скорость его таяния.

Из-за продолжения подъема уровня воды в реке на днях произошло подтопление СНТ «Электромонтажник»,«Нептун» и «Орбита».

На данный момент затопило еще два СНТ - «Протва-1» и «Здоровье». К счастью, социально значимые объекты не повреждены. Проезд транспорта не осложнен.

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