Вблизи Обнинска подтопило 3 СНТ
В понедельник, 27 марта, в МЧС России по Калужской области сообщили об увеличении уровня воды в реке Протва.
В результате паводка на территории Обнинска подтопило участки в СНТ «Электромонтажник», «Нептун» и «Орбита». К счастью, социально значимые объекты не повреждены.
В настоящий момент движение транспорта затруднено.
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