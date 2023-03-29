17-летний мотоциклист врезался в иномарку в Обнинске
Во вторник, 28 марта, в Обнинске произошло ДТП. Подробности сообщили в МЧС России по Калужской области.
По предварительным данным, около трех часов дня на проспекте Ленина водитель «Чери Тиго» двигался по правой полосе. Он попытался развернуться в неположенном месте и не увидел мотоциклиста, ехавшего сзади по левой полосе.
В результате байкер врезался в багажник автомобиля. Вследствие столкновения 17-летний владелец мотоцикла получил различные травмы. Ему потребовалась помощь медиков.
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