17-летний мотоциклист врезался в иномарку в Обнинске

Во вторник, 28 марта, в Обнинске произошло ДТП. Подробности сообщили в МЧС России по Калужской области.

По предварительным данным, около трех часов дня на проспекте Ленина водитель «Чери Тиго» двигался по правой полосе. Он попытался развернуться в неположенном месте и не увидел мотоциклиста, ехавшего сзади по левой полосе.

В результате байкер врезался в багажник автомобиля. Вследствие столкновения 17-летний владелец мотоцикла получил различные травмы. Ему потребовалась помощь медиков.

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