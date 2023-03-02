В Обнинске двое мужчин устроили в сарае внушительную нарколабораторию

В четверг, 2 марта, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту производства наркотиков.

Полицейские проводили в Обнинске рейд по выявлению оборота наркотических средств, в ходе которого обнаружили подозрительную хозпостройку.

Войдя внутрь, правоохранители увидели канистры, весы, мерные колбы, тетради с записями и контейнеры с неким веществом. По данным экспертизы, в них находилось более 6,5 килограмм мефедрона.

По версии следствия, двое жителей соседнего региона изготовляли наркотики и планировали в дальнейшем их распространять через закладки.

В настоящий момент мужчины заключены под стражу. Расследование продолжается.

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