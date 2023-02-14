На обнинской метеовышке появится иллюминация в виде российского триколора

Новости о том, что на метеомачте Обнинска сделают иллюминацию, появились в городских пабликах еще несколько лет назад, однако все это время проект так и оставался только на словах.

Однако на днях депутат Госдумы Геннадий Скляр, который является родоначальником этой идеи, сообщил, что проект все-таки будет воплощен в жизнь.

Реализовать его будет одно из крупных обнинских предприятий. Так, в течение нескольких месяцев ожидается поставка оборудования, после чего 310-метровая метеовышка засияет цветами российского флага.

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