Заморившей голодом ребенка жительнице Обнинска грозит 16 лет тюрьмы

Ранее мы сообщали о трагедии, произошедшей в Обнинске в марте прошлого года. Молодая мать до смерти заморила голодом своего 8-месячного сына, после чего засунула тело ребенка в чемодан и спрятала в кладовку.

В четверг, 9 февраля, суд продолжил рассмотрение этого уголовного дела. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области.

Гособвинитель посчитал вину девушки в убийстве малолетнего с особой жесткостью доказанной. Он попросил суд назначить ей 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года.

Защита подсудимой посчитала наказание излишне суровым. Итоговое решение по делу вынесут 2 марта.

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