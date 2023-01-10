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Жительница Обнинска признала свою вину в смерти младенца

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 10.01.2023 13:40 1 299
Жительница Обнинска признала свою вину в смерти младенца

В понедельник, 9 января, состоялось первое заседание суда по делу молодой матери из Обнинска, которая до смерти заморила голодом своего ребенка. Об этом сообщили в следственном комитете России по Калужской области. 

23-летняя девушка родила ребенка в 2021 году. Но судя по ее поведению, малыш стал для нее не радостью, а обузой. Жительница Обнинска не ухаживала за младенцем должным образом: не кормила, не водила на прием к врачам, оставляла его без присмотра на несколько дней. 

В феврале 2022 года девушка обнаружила ребенка мертвым. Чтобы скрыть этот факт, она засунула труп малыша в чемодан и спрятала в кладовку. Только спустя месяц родственник нерадивой матери, зайдя в квартиру по делам, нашел тело младенца. 

В суде жительница наукограда полностью признала свою вину. За убийство несовершеннолетнего с особой жестокостью ей грозит до 20 лет лишения свободы. 

Однако в смерти ребенка есть и вина инспектора ПДН, которая незадолго до его гибели приходила в эту квартиру после сигнала из полиции. 

Женщина видела, в каких условиях живет младенец и как с ним обращается мать, но вместо того, чтобы что-то предпринять, она предпочла закрыть на все глаза и поспешила покинуть квартиру. Инспектор даже не передала информацию для разбирательств в другие органы. 

На данный момент ее дело также направлено в суд. Женщина понесет наказание за халатность и оставление в опасности. 

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Екатерина Гололобова
Опубликовано: 10.01.2023 13:40 1 299
Тэги: общество криминал
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