40 кошек из обнинской однушки обрели новых хозяев

Ранее мы сообщали о том, что в одной из квартир Обнинска обнаружили более сотни кошек, проживающих на двенадцати квадратных метрах.

Чтобы узнать о дальнейшей судьбе четвероногих, мы связались с главным врачом ветеринарного центра, в который привезли на передержку и лечение около 120 животных. Первое, что нас волновало - в каком состоянии сейчас котики.

- Большинство из них страдает расстройством пищеварения, от длительного недоедания проблемы обострились, - рассказала Ольга Грибенко. - Те, кто был сильно истощен и обезвожен, отсажены и получают поддерживающую терапию.

Искать новых хозяев для кошек стали с самого первого дня после их изъятия из квартиры. По словам Ольги, уже забрали около 40 животных. В основном, пушистики получили вторую жизнь и обосновались не у обнинцев, а у жителей других городов.

На данный момент в ветклинике находится примерно 75 кошек. Каждый хвостатый нуждается в уютном доме и добром друге. Быть может, именно вы сможете протянуть им руку помощи и услышать в ответ счастливое мурлыканье.

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