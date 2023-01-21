В Обнинске вскрыли однушку с сотней кошек, которым сейчас срочно ищут хозяев

Невероятная картина открылась взгляду обнинских волонтеров в пятницу, 20 января.

Как рассказала нам сотрудник городской ветклиник «Велес» Ольга, по решению суда была вскрыта квартира в одном из домов на улице Белкинской. Событие это было настолько долгожданным, что наблюдать за ним вышел весь подъезд.

В однушке, примерно на 12 квадратных метрах, жили и плодились порядка сотник голодных кошек. Сама хозяйка – женщина лет 40 – проживает в другом месте, но, по словам соседей, регулярно навещает питомцев, однако за их состоянием женщина совершенно не следит. Как итог – у соседей снизу буквально с потолка течет моча! Запахи по всему подъезду тут тоже стоят соответствующие. Поэтому не удивительно, что жильцы больше не смогли терпеть этого безобразия и обратились в соответствующие органы.

- Я познакомилась с хозяйкой еще лет восемь назад, - рассказывает Ольга, присутствующая на вскрытии квартиры. – Она тогда приходила к нам в ветклинику. Я знала, что у нее есть котики, но на тот момент их не было столько. Два года назад волонтеры попали к ней в квартиру и насчитали 75 животных. Сейчас их посчитать уже просто невозможно. Выглядит это так, будто много-много тараканов бегает по квартире.

По словам ветеринара, половине из этих животных требуется лечение. Внутри прайда идет родовое скрещивание, среди всего этого хауса есть даже новорожденные котятки.

- Я попыталась найти там еду, но пакетов с кормом так и не обнаружила, у них была только вода и кастрюля с кашей, - рассказывает женщина. – Лотков также не было. На диване были разложены пелёнки и они при нас на них ходили в туалет…

Судебные приставы в срочном порядке потребовали освободить помещение от животных, десятки котов рискуют быть просто выброшенными на улице. Поэтому сейчас волонтеры призывают жителей всей Калужской области помочь в пристройстве котеек. Прежде, чем передавать их новым хозяевам, всех их простилизуют и кастрируют!

Семь из них временно взял себе зоозашитный центр «Новый Ковчег», восемь – приют «ГудДог». Филиал самого «Велиса» в Жукове тоже приютил часть животных, высвободив под это дело комнату отдыха.

Но надо понимать, что это все-таки не дом, а лишь кратковременное место для содержания. Поэтому зоозащитники очень надеются, что всем миром все-таки удастся пристроить каждого котика в настоящую любящую семью, которая подарит ему хорошие условия и ласку.

На самом деле котики очень даже милые – только посмотрите на их мордочки! Так что, налетайте! Разбирайте! +79952464040 Ольга, +79152210826 Юлия.

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