Жители Обнинска снова скинулись на машину для участников СВО

Жители Обнинска продолжают помогать участникам Специальной военной операции. Ранее мы писали о покупке автомобиля «Буханка» для бойцов на средства, собранные коллективом Клинической больницы № 8.

В понедельник, 30 января, в администрации наукограда сообщили о том, что медики снова поучаствовали в сборе средств уже на другую машину - «УАЗ Пикап Патриот». К ним также присоединились депутаты городского собрания, предприниматели и организации Обнинска.

На этой неделе автомобиль отправят в зону СВО для ребят из первого батальона.

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