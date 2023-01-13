Обнинские медики скинулись на машину для мобилизованных

Обнинские врачи не только помогают жителям города в лечении болезней и поддержании здоровья, но и участвуют в сборах средств на нужды мобилизованных.

Коллектив и руководство Клинической больницы № 8 совместными усилиями купили необходимый для бойцов автомобиль - «Буханку». Об этом сообщили в администрации города.

Машину отправили Первому батальону добровольцев наукограда. Она поможет нашим ребятам в выполнении заданий СВО.

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