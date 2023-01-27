Обнинск Калуга
Главная Новости Обнинск
Мобилизация

Зоозащитница опровергла свои же слова о лейкемии у спасенных из обнинской квартиры кошек

Диана Коршикова
Опубликовано: 27.01.2023 10:00 0 239
Зоозащитница опровергла свои же слова о лейкемии у спасенных из обнинской квартиры кошек

В четверг, 26 января, мы сообщали о том, что зоозащитница, приютившая несколько спасенных кошек из обнинской однушки, заявила о том, что у одного из животного, согласно первым анализам, была якобы выявлена вирусная лейкемия, что поставило под удар и остальных животных, которые с ним проживали. 

Пост с ужасными прогнозами был размещен в телеграм-канале «Котоводство Оли Журавлевой».

Разумеется, следящая за судьбой котиков общественность и СМИ всерьез восприняли эти данные и новость вмиг разлетелась в соцсетях. Однако тем же вечером на том же ресурсе вышел опровергающий пост. 

Зоозащитница заявила, что пришли анализы на трех забранных ею котиков и лейкемии ни у кого нет. На вопросы подписчиков – по какой причине она опубликовала недостоверные данные? – женщина не отвечает.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 27.01.2023 10:00 0 239
Тэги: обнинск животные
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости партнеров
Тайский массаж улучшит здоровье и раскроет чувствительность
Современные тенденции в сфере ритуальных услуг
Как исправить кредитную историю?

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru