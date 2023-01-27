Зоозащитница опровергла свои же слова о лейкемии у спасенных из обнинской квартиры кошек

В четверг, 26 января, мы сообщали о том, что зоозащитница, приютившая несколько спасенных кошек из обнинской однушки, заявила о том, что у одного из животного, согласно первым анализам, была якобы выявлена вирусная лейкемия, что поставило под удар и остальных животных, которые с ним проживали.

Пост с ужасными прогнозами был размещен в телеграм-канале «Котоводство Оли Журавлевой».

Разумеется, следящая за судьбой котиков общественность и СМИ всерьез восприняли эти данные и новость вмиг разлетелась в соцсетях. Однако тем же вечером на том же ресурсе вышел опровергающий пост.

Зоозащитница заявила, что пришли анализы на трех забранных ею котиков и лейкемии ни у кого нет. На вопросы подписчиков – по какой причине она опубликовала недостоверные данные? – женщина не отвечает.

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