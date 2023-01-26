У спасенных из обнинской квартиры кошек выявлено смертельное заболевание

Продолжаем следить за историей со спасенными кошками, которые были обнаружены после вскрытия квартиры на улице Белкинской в Обнинске. Как оказалось, приблизительная численность животных составила не около ста, а намного больше.

Один только «Велес» взял на себя 120 кошек из этой квартиры. Остальных также разобрали по разным ветклиникам и приютам, где сейчас они проходят лечение. По словам сотрудницы «Велеса», к ним поступили питомцы с ушной инфекцией, истощением и респираторной инфекцией.

А вот в телеграм-канале «Котоводство Оли Журавлевой», где зоозащитница также рассказывает о состоянии поступивших к ней котов, в четверг, 26 января, сообщили совсем уж плохие новости.

- Пришли первые анализы нескольких котиков, там вирусная лейкемия. Это, пожалуй, самое ужасное, что могло быть. Лечения от заболевания нет, только пожизненная противовирусная терапия и прогноз жизни - обычно не превышает 5 лет, - говорится в сообщении.

Главная проблема в том, что кошкам, пораженным такой болезнью, нельзя жить с другими здоровыми животными, а значит найти им новых хозяев будет еще сложнее.

- Мы очень надеялись, что обойдётся простой респираторкой, но это удар ниже пояса, - признались зоозащитники.

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