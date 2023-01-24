Хозяйка ста спасенных из обнинской однушки кошек убита горем

Ранее мы уже сообщали о том, что на улице Белкинской в Обнинске вскрыли однокомнатную квартиру, в которой были обнаружены порядка ста кошек.

Соседи постоянно жаловались на антисанитарию и неприятные запахи. Дело дошло до суда. Женщину обязали освободить квартиру, но она была против такого решения. Тогда сотрудникам МЧС пришлось вскрыть помещение, после чего приюты и ветклиники города изъяли всех питомцев.

У жителей наукограда эта ситуация вызвала волну возмущения и множество вопросов к хозяйке кошек. Поэтому мы созвонились с Татьяной, чтобы узнать все подробности и понять её мотивы.

Женщина шокирована происходящим и очень сильно переживает. Разговаривать сейчас с журналистами она просто не в состоянии – голос заплаканный, слабый и тихий.

Татьяна переживает тяжелое эмоциональное состояние, оставшись без своих питомцев, и пока эта тема для нее слишком болезненна.

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