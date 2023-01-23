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Приставы выселили всю сотню кошек из обнинской однушки

Диана Коршикова
Опубликовано: 23.01.2023 17:00 1 756
Приставы выселили всю сотню кошек из обнинской однушки

В субботу мы сообщали о том, что в Обнинске на улице Белкинской вскрыли квартиру, в которой находилось более сотни кошек.

В понедельник, 23 января, в управлении федеральной службы судебных приставов Калужской области рассказали о деталях этого процесса.

Дело в том, что соседи долгое время жаловались на антисанитарию и запахи из квартиры, и вынуждены были обратиться в суд. Согласно его решению, хозяйка должна была освободить помещение, но так этого и не сделала.

В итоге, приставы в присутствии сотрудников МЧС, полиции, мэрии и зоозащитников вскрыли проблемную квартиру. 

- Когда дверь жилого помещения вскрыли, выяснилось, что жалобы соседей были не напрасны. В квартире находилось около 100 кошек. Под контролем судебных приставов всех животных забрали представители ветклиник, зооприютов, а также неравнодушные граждане, - отметили в ведомстве. - Решение суда исполнено в полном объеме. Права жильцов многоквартирного дома восстановлены.

Тем не менее, приюты и ветклиники – это не постоянный дом, а лишь временная передержка. Зоозащитники продолжают пристраивать котиков. Желающие взять кого-нибудь в свою семью, звоните: 89952464040 Ольга, 89152210826 Юлия.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 23.01.2023 17:00 1 756
Тэги: обнинск общество животные
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