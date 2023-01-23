Мэр Обнинска села за пулемет

Как мы уже сообщали, сегодня в Обнинске состоялось открытие первой в Калужской области зимней кадетской школы при НИЯУ МИФИ. Учиться в ней будут кадеты из разных регионов страны, которые в эти дни приехали в Обнинск.

Сразу после торжественного запуска школы, возле Вечного огоня прошел торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине начала Калужской наступательной операции и в честь боя у деревни Хлуднево 23 января 1942 года – одного из важнейших эпизодов заключительного этапа битвы за Москву.

Самое же интересное ребят ожидало чуть позже, когда для них провели демонстрацию военной техники, представленной на площадке возле Вечного огня.

Кадеты могли не только осмотреть спецтранспорт снаружи, но и изучить его изнутри.

Например, тут были представлены: «Камаз» с грузовой платформой и тентом для транспортирования комплектов обеспечения жизнедеятельности личного состава, аварийно-спасательная машина, бронированный транспорт на базе «Камаза» с башенной пушечной пулеметной установкой.

Вид у этой махины был такой впечатляющий, что даже глава администрации Обнинска Татьяна Леонова не удержалась и забралась внутрь, чтобы попробовать себя в роли водителя. Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко тоже проявлял большой интерес, но к аварийно-спасательной машине и внимательно слушал специалиста, который рассказывал о выдающих возможностях техники.

А вот особое внимание кадетов, которые к тому моменту уже немного замерзли, привлекла автомобильная полевая кухня, предназначенная для приготовления пиши в полевых условиях. Одна такая машина способна накормить до 200 человек! Проверено это было прямо на месте – все желающие могли отведать горячую кашу и чай.

А еще здесь были развернуты специальные палатки со спальными мешками, которые без проблем выдерживают до -25 градусов мороза и могут обеспечить комфортное нахождение бойцов в течение нескольких дней. Также кадеты могли сами собрать и разобрать автоматы и ознакомиться с военным обмундированием и защитными костюмами.

В общем, как все это выглядит на практике ребята увидели своими глазами, а теперь они погрузятся и в теорию.

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