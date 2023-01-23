В Калужской области открылась первая зимняя кадетская школа

В понедельник, 23 января, в Обнинске состоялось большое событие - открылась первая в Калужской области зимняя кадетская школа на базе НИЯУ МИФИ.

На церемонии открытия присутствовал губернатор Владислав Шапша, который назвал это уникальным примером объединения кадетского образования и высшей школы.

- Это часть большого федерального проекта, который поддерживает руководство Госкорпорации «Росатом», - подчеркнул глава региона. - Он выстраивает цепочку непрерывной профподготовки высококвалифицированных инженерных кадров для военной и гражданской службы.

На учебу в Обнинск кадеты приехали из разных уголков страны и впереди у них серьезная и насыщенная программа. Им предстоит ознакомиться с новыми научными разработками, погрузиться в жизнь вуза.

Как отметил Шапша, Калужская область не случайно была выбрана площадкой для кадетской школы.

- Калужская область - родина Маршала Победы. Наша земля связана со многими героическими событиями в истории России. Здесь зарождался мирный атом. Все это, безусловно, сыграло свою роль, - подчеркнул губернатор.

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