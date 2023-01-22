Районы, кварталы Обнинска: школа с музеем Боевой славы, забытый универмаг и грязные дворы

Продолжаем бродить по Обнинску и рассказывать о его окрестностях в рубрике «Районы, кварталы».

Еще осенью мы ходили на стадион «Труд», смотрели на здание бывшей начальной школы «Бодрая жизнь» и прогуливались по новенькому скверу возле кинотеатра «Мир».

Следующее мини-путешествие мы захотели посвятить улочкам, идущим вдаль от мест памяти Шацкого - части проспекта Ленина.

То ли зимой все выглядит не особо эстетично, то ли в этом районе царит своя атмосфера, в которой мало романтики, но виды нам открылись мрачноватые. Хотя и в них нам все же удалось разглядеть что-то позитивное.

Первой точкой нашего маршрута стала школа № 3 и дворы рядом с ней.

Школа открылась 1 сентября 1961 года. На тот момент она позиционировалась как восьмилетняя, то есть дети получали здесь лишь неполное среднее образование. Она была рассчитана на 950 учеников и педагогический состав из 25 человек.

В 1965 году у школы появился второй корпус - небольшое двухэтажное здание бывшего детсада. Впоследствии из него сделали музей Боевой славы, который провел колоссальные работы по восстановлению имен солдат, погибших и захороненных в братских могилах Обнинска.

Благодаря этому в 1972 году более 300 бойцов перезахоронили на Вечном огне и высекли их имена на мраморных плитах, которые увековечили подвиг героев.

Вдохновившись этой историей, мы решили пройтись по территории вокруг школы и посмотреть на соседние домики.

И тут мы внезапно перешли от возвышенных идеалов к житейским сушилкам для белья и бывшим элементам детского веселья, едва скрывающим ржавчину за многочисленными слоями яркой краски.

Кто-то и по сей день сушит белье таким способом, а вот в том, что кто-то пользуется старыми турниками, сомневаемся.

Баскетбольная площадка и вовсе навевает какие-то постапокалиптические настроения.

Кучки грязного снега и мусора добавляют в эту картину ещё большего антуража.

В общем, захотелось нам поскорее выйти из этих дворов и продолжить путешествие.

Перед нами оказался знакомый каждому коренному жителю наукограда «Старый универмаг».

В июне того же года, в котором появилась школа № 3, в Обнинске открылся большой трехэтажный магазин. На первом этаже расположился гастроном, второй стал местом для продажи одежды и обуви, а на третьем работали мастерские по ремонту.

Спустя год возле него построили похожее здание. Двум магазинам-близнецам дали название - универмаг «Центральный».

А через 21 год концепция зданий сильно изменилась - магазины объединили. Так и появился уже привычный для нас «Старый универмаг».

Раньше он действительно пользовался спросом среди горожан, но сейчас заметно проигрывает новеньким торговым центрам и дизайном, и ассортиментом.

После универмага ноги сами повели нас снова в глубь дворов. Но за этим спонтанным решением мгновенно последовало разочарование.

Дворы встретили нас рассыпанным мусором и не самым приятным запахом. Но интерес взял свое - мы пошли дальше.

Стул со сломанной спинкой, выброшенный на улицу, выглядел ещё не так странно, пока мы не увидели рядом с ним мангал. Вырисовываются непонятные картинки того, как люди здесь проводят время…

По пути нам то и дело встречались хозяева, любящие своих питомцев

Но, видимо, не настолько любящие окружающих и природу, потому что результат прогулок с собаками, как говорится, виден черным по белому.

К сожалению, тут нас порадовала только озорная детвора, возвращавшаяся с прогулки, и маленький снеговичок.

Чаще всего мы делаем выводы, что многим объектам наукограда нужно благоустройство, ремонт, апгрейд.

А в этот раз хотим напомнить обнинцам о том, что важно не только находиться в постоянном желании чего-то нового, но и уметь сохранять старое и нести ответственность за чистоту своего города.

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