Районы, кварталы Обнинска: футбольное поле, школа-колония и первый кинотеатр

Продолжаем рассказывать об интересных местах Обнинска в нашей рубрике «Районы, кварталы».

На этот раз мы выбрали район, который последние пару лет очень часто упоминался в новостных заголовках. Поводы для этого были разные: печальные, радостные и даже возмутительные. Речь пойдет об улице Шацкого.

Отправной точкой нашего путешествия стал стадион «Труд». Его футбольное поле построили в 1958 году, а затем, в 1964-м, соорудили трибуны. Они рассчитаны на 4000 человек.

С момента строительства и до 2019 года на стадионе ни разу не проводили капитальный ремонт, а лишь изредка устраняли мелкие недостатки. Это привело к плачевному состоянию и малопривлекательному виду.



Однако реконструкцию все-таки сделали. Сейчас стадион выглядит более или менее достойно. На нем занимаются футболисты местного клуба «Квант».

Спортивные победы





Когда мы шли фотографировать «Труд», то еще издали услышали крики и свист болельщиков - оказалось, что в этот момент шел футбольный матч. Мы поспешили на стадион, но на входе нас остановили охранники. Мы прошли через металлодетектор и показали им содержимое рюкзака. А затем побежали смотреть на игру.





В этот день нам посчастливилось попасть на поединок между обнинским «Квантом» и тульским «Арсеналом». В первые минуты 17-летний Артемий Осинцев забил гол в ворота противника.

Игра была насыщенной. Не обошлось и без травм.

В итоге наши ребята выиграли со счетом 2:1, продолжив беспроигрышную серию матчей после долгой череды неудач.

Помимо футбольных игр на стадионе проводятся соревнования для школьников и студентов, взрослые нередко приходят сюда на пробежку. В общем, стадион почти никогда не пустует.

А раньше на его месте был лес. В мае 1911 года туда приехали дети из Москвы вместе со Станиславом и Валентиной Шацкими. Их встретил наспех построенный двухэтажный барак и шалаш, который стал первой кухней. Тогда и началась история знаменитой школы-колонии «Бодрая жизнь».

Новый подход к воспитанию

Комплекс зданий школы-колонии «Бодрая жизнь» находился неподалеку от нынешнего стадиона. Он включал в себя несколько домиков на улице Шацкого, а именно № 1, 4, 5, 6.



Но прежде, чем рассказывать о судьбе этих зданий, справедливо объяснить, что вообще представляла из себя эта школа и чем же она так знаменита.

Педагог Станислав Шацкий благодаря созданию экспериментальной школы разработал новый метод воспитания. Основой пребывания в «Бодрой жизни» был труд.



Дети разных возрастов самостоятельно готовили еду, занимались огородом, садом и благоустраивали свое жилье. Именно это учило ребят слаженно взаимодействовать друг с другом и дружить. Свободное время они тратили по своему усмотрению: играли, читали, обучались музыкальной грамоте, пели, рисовали или создавали театральные постановки.



Между воспитателями и детьми не было иерархии. Они жили и общались на равных. Из-за свободы выбора и ответственности за свой быт ребята не боялись делиться своими идеями и проявлять инициативу.



Анализируя происходящее в школе, Шацкий понял, что физический труд делает детский коллектив организованным и сплоченным.

Избавилась от «мусора»

Через дорогу от начальной школы стояли еще два дома - №4 и №6. Они являлись объектами культурного наследия.

Обнинская бизнес-вумен Лидия Марулина стала владельцем земельного участка на улице Шацкого, на территории которого находились эти дома. Долгие годы деревянные сооружения находились в заброшенном состоянии, став обителью для бомжей и алкоголиков. Иногда здесь проводили субботники, но в целом в умах многих горожан это место не ассоциировалось ни с историей, ни с культурой, ни с наследием.

Видимо, такого же мнения была и госпожа Марулина, которая в мае прошлого года просто взяла и снесла эти дома, как раз после того, когда они были включены в реестр на первоочередную научную реставрацию!



Поступок она объяснила тем, что просто хотела убрать мусор со своего участка. Это всколыхнуло общественность. Марулина даже была номинантом на антипремию «Бандерлоги наследия», которую дают лицам, причинившим вред культурному наследию страны.



Скандал оказался настолько масштабным, что привлек внимание губернатора Владислава Шапши, который вместе с представителями профильных ведомств выезжал на место и обсуждал план по восстановлению объектов. Сейчас в городе разрабатывается проект реконструкции всей этой зоны - домики будут восстановлены, а сам территория превратится в некий туристический центр.

Кстати, по мнению некоторых обнинцев, давая вторую жизнь этому историческому объекту и привлекая сюда будущих туристов, стоит вычеркнуть из наименования школы-колонии «Бодрая жизнь» слово «колония». Потому что у многих оно вызывает негативные ассоциации с тюрьмой, а не с совместным проживанием и обучением детей.

Из-за этого уже случались неприятные казусы, когда, например, гости города, неверно трактуруя наименование школа-колония, выкладывали в соцсетях посты о том, что на улице Шацкого в Обнинске плохая и гнетущая энергетика, потому что там якобы была колония для малолетних!

Оглушительный успех и недооцененный труд

27 декабря 1953 года в кинотеатре с первоначальным названием «ЗА МИР» состоялся пробный бесплатный показ фильма «Шведская спичка» для строителей здания. А уже на следующий день жители города пришли смотреть «Свадьбу с приданым».



Обнинцы были в восторге от первого кинотеатра: один зал рассчитан на 550 человек, а другой на 200. Кинопремьеры, фестивали, творческие встречи объединяли советский народ. Вплоть до 90-х кинотеатр имел оглушительный успех.



Новую волну популярности «Мир» получил в 2018 году. Тогда он начал работать в цифровом формате. Но уже через год кинотеатр снова захлестнул застой.



С периода пандемии он переживает непростые времена. Сейчас, когда на экранах большинство русских фильмов, а возможности крутить зарубежное кино нет, сильно упал спрос.



Несмотря на небольшую выручку и полупустые залы, «Мир» держится на плаву и сдаваться не собирается. Наверное, из-за того, что здешние работники полны оптимизма и энтузиазма. Они признаются, что для них лучшая награда - это счастливая толпа зрителей и их эмоции и впечатления от кинопоказа.



Для привлечения горожан власти хотят изменить концепцию кинотеатра. Они проводили опрос, в котором указали варианты того, как можно модернизировать этот объект: превратить его в детский кинотеатр, ретро-кинотеатр, театральную или танцевальную площадку, молодежный центр; развивать тут и то, и другое, или же оставить всё как есть.

Большинство проголосовало за совокупность предложенных вариантов, а на втором месте идея с ретро-кинотеатром.



Вся эта ситуация с новой концепцией странная, потому что кинотеатр и сейчас старается для малышей, молодежи и взрослых. В нем регулярно выступает цирк дрессированных собак, проходят кинофестивали и мероприятия. Но почему-то эту деятельность не оценивают должным образом…

Привели в порядок

Возле кинотеатра «Мир» горожане отдыхают в ухоженном сквере. Удобные дорожки, лавочки, фонари и уличная библиотека - так было не всегда.



Долгие годы это место находилось в запущенном состоянии. Заросли из деревьев и тропинки, протоптанные самими обнинцами - вот чем довольствовались до лета 2022-го.



Когда пришло время выбирать объект для благоустройства, жители наукограда проголосовали за этот сквер имени Шацкого. После этого и появилась новая зона для прогулок, которая уже стала одной из любимых.





Теперь здесь настоящее перекликается с прошлым, о котором напоминает монумент школе-колонии Шацкого. Власти решили перенести его с исторически достоверного места сюда. Мол, здесь он будет смотреться органичнее.



Такой «переезд» памятника некритичен, потому что территория сквера была частью «Бодрой жизни».

Прогулявшись по этому району, мы невольно сформировали вывод: перемены не всегда бывают к лучшему. Стадион и сквер Шацкого благодаря переменам заметно преобразились. А вот домики «Бодрой жизни» только пострадали от новой хозяйки. И пока совсем неясно, что будет с кинотеатром, если его модернизируют…

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.