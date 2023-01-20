Штурм провалился: защитников парка в Обнинске убедили в отсутствии угрозы

Как мы уже сообщали, эко-активистка из Обнинска Татьяна ФИЛИМОНОВА вот уже две недели будоражит общественность тревожными разговорами о том, что в Обнинске якобы собираются уничтожить будущий парк, который по проекту должен располагаться в 8-м квартале Заовражья. Дескать, а вдруг там не парк сделают, а многоэтажку построят, и вообще – властям веры нет.

Мэрия же в свою очередь выложила объемный и подробный пост, где разъяснила все технические моменты, связанные с межеванием и оформлением данной территории, а также картой зонирования. Если вкратце, то никаких многоэтажек в данной зоне не будет, по плану тут только парк, а также прилегающие к нему многоуровневая парковка и спортивный комплекс. Данное обещание властями было дано в публичном пространстве, и в принципе успокоило общественность.

Однако, как рассказала нам Татьяна Филимонова, ей требовались юридические гарантии, которые она совместно с другими активистами намерена была потребовать в четверг, 19 января, заявившись в мэрию на публичные слушания, посвященные вообще другому вопросу. Также она призвала к штурму мэрии своих подписчиков в соцсетях. Предполагалось, что в этот день в доме власти будет настоящий аншлаг...

В данный момент территория парка из зоны Ж-3, (зона жилой застройки, где может находиться в том числе и рекреационная территория) переводится в Р-2 (зона, где могут находиться только парки, городская рекреация и набережные).

Обошлось без скандала

После такого громкого заявления журналисты, прибывшие сегодня в администрацию, разумеется, жаждали горячего контента. Однако никакого штурма не произошло. Да и прогнозируемых сотен жителей не наблюдалось – лишь пара десятков.

Тем не менее, на первых партах, граждане были настроены довольно воинственно: активно записывались в очередь на выступления и всячески демонстрировали готовность задавить чиновников провокационными вопросами.

Однако с первых же минут слушаний накал страстей был естественным образом погашен. Вице-мэр по вопросам архитекторы и градостроительства Андрей КОЗЛОВ доброжелательно поприветствовал присутствующих и подробнейшим образом разъяснил, почему в данной зоне не может быть никаких многоэтажек - только парк и прилегающая инфраструктура. Всё. Прочие технические нюансы, связанные с градостроительными документами, разъяснила заместитель начальника управления архитектуры Анна МЕЛЬНИКОВА, а главный архитектор города Ольга ЛАПИНА шлифанула все это недостающими деталями, окончательно успокоив присутствующих.

Когда же дело дошло до вопросов и выступлений, обнинцы, сменившие недоверие и гнев на благоразумный конструктив, на удивление спокойно озвучили свои предложения. На второй половине слушаний разговор вообще стал неформальным: прозвучало несколько шуток в тему, а под конец люди даже поблагодарили чиновников за открытость и неравнодушие. Не слышно весь вечер было только главного возмутителя общественности Татьяну Филимонову, которая лишь за пару минут до окончания мероприятия что-то уточнила у Козлова.

От автора

Лично я была удивлена выдержке чиновников, потому что некоторые прозвучавшие заявления были, мягко говоря, странными.

Например, жительница Заовражья сломала присутствующим мозг просьбой внести в проект тот факт, что когда она покупала квартиру в этом районе, застройщик в своей рекламе обещал ей окна с видом на парк. И, вообще, дескать, она хочет жить посреди леса, слушать пение птиц и вдыхать чистый воздух, а не наблюдать эти ваши спортивные площадки и благоустроенные парковки.

У меня к таким людям есть вопрос: если вы хотите жить посреди леса, то почему не купили домик в деревне? Вам нравится смотреть на белочек, скачащих с ветки на ветку в лесу, а вот бОльшей части ваших соседей наверняка по душе парковать свою машину на цивилизованной парковке и заниматься спортом рядом с домом. Объясните, пожалуйста, почему ваши хотелки важнее хотелок этих людей? Все-таки демократическое общество называется демократическим как раз потому, что подчиняется волеизъявлению большинства, а не меньшинства.

Свежий воздух и лесной массив, это, кончено, очень хорошо, но надо все-таки отдавать себе отчет, что мы с вами живем в Обнинске, который является не деревней, а городом. И городским людям для комфортной жизни требуются не только парки и лесные массивы, но и развитая инфраструктура.

Не согласны с этим? Обоснуйте в комментариях!

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