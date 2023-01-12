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Обнинцам пообещали, что в Заовражье не будет многоэтажек на месте парка

Диана Коршикова
Опубликовано: 12.01.2023 17:57 0 176
Обнинцам пообещали, что в Заовражье не будет многоэтажек на месте парка

Обнинская эко-активистка Татьяна Филимонова на этой неделе взбудоражила общественность своим постом о том, что на месте парка в Заовражье якобы может появиться многоэтажка.

Как известно, обнинцы очень остро реагируют на любые решения властей, касающиеся вырубок и новых построек, поэтому данную тревожную тему молниеносно начали обсуждать в соцсетях.

По словам Филимоновой, согласно проекту 2013 года, в конце проспекта Ленина, где сейчас растет лес, был запланирован парк. Однако в 2021 году на публичных слушаниях было принято решение внести поправки в карту градостроительного зонирования территории.

- На сегодняшний день квартал №8 в карте обозначен Ж-3 (Ж-3 предполагает застройку многоквартирными домами). Как такое произошло - непонятно, может был расчёт на то, что жители не заметят и на публичных слушаниях вопросов не зададут. А потом можно будет сказать, что все процедуры законно выполнены, - рассуждает Филимонова.  

Чтобы не случилось непоправимого, активисты составили письмо в адрес мэрии и горсобрания с просьбой внести поправки и заменить Ж-3 на Р-2 – парковую зону. Под этим же обращением они начали сбор подписей, чтобы их требования были учтены на грядущих публичных слушаниях 19 января.

Однако все их опасения оказались напрасными. Как сообщили в четверг, 12 января, в администрации города, парку в квартале №8 Заовражья ничего не угрожает.

- На этой территории не будет строиться жилой дом, - заверили в мэрии. - Здесь будет районный парк, спортивный комплекс, многоуровневая парковка и объекты инженерной инфраструктуры. Никаких иных объектов на данной территории не предусмотрено.

Жителям напомнили, что в ходе публичных слушаний в 2021 году граждане просили отнести территории районных парков в кварталах №1 и №8 Заовражья к территории Р-2 и мэрия поддержала эти предложения. Кадастровые работы по кварталу №1 уже завершены и данная территория отнесена к Р-2.

А вот в квартале №8 аналогичные работы еще не начались. Процесс этот долгий и непростой, но до конца года его планируют завершить. И как только земельный участок будет сформирован, территорию районного парка переведут из зоны Ж-3 и зону Р-2.

Что касается грядущих публичных слушаний, то они запланированы на другую тему, вопрос парков там подниматься не будет.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 12.01.2023 17:57 0 176
Тэги: обнинск общество
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