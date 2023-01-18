Стали известны подробности изнасилования и двойного убийства в Обнинске

Как сообщили в прокуратуре Калужской области в среду, 18 января, ведомство поддержит в суде ходатайство следователя о заключении под стражу 17-летней жительницы Обнинска, которую обвиняют в соучастии в изнасиловании.

10 января девушка распивала спиртное в своей квартире вместе с 34-летним сожителем и несовершеннолетней подругой. После этого они избили потерпевшую, а мужчина изнасиловал ее. По информации прокуратуры, обвиняемая все это время находилась рядом с насильником и помогала подавить сопротивление жертвы.

Кроме того, эта же девушка присутствовала и во время двойного убийства с последующим расчленением – трупы мужчины и женщины были найдены в канализационном люке на улице Любого 15 января. Сейчас проверяется ее причастность к совершению этого преступления.

Мужчине уже предъявлено обвинение, он находится в следственном изоляторе.

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