Обнинские теннисисты вошли в состав сборной России

В начале января мы рассказывали о победах и достижениях спортсменов из Обнинска за минувший год.

На днях были опубликованы списки кандидатов, которые войдут в сборную России по теннису в 2023 году. Об этом сообщили в спортшколе «Квант».

Мария Тэнасэ стала частью основного состава среди девушек до 17 лет, а Денис Наволокин зачислен в резерв среди юношей до 17 лет.

Желаем нашим спортсменам в новом году достойно представить страну и завоевать новые награды!

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