Как обнинские коммунальщики справляются с причудами погоды

С начала нового года прошло уже две недели, однако мы до сих пор вспоминаем декабрьские причуды погоды. Резкое потепление, внезапное похолодание - и так по кругу. Вдобавок к этой нестабильности ещё и сильнейшие снегопады, которые шли несколько дней подряд.



Чтобы мы не катились по льду до работы, не застревали по пути в сугробах и спокойно ездили на машинах, сотрудники коммунальных служб начинали убирать Обнинск с раннего утра, а порой выходили, едва стемнеет.



Январь тоже оказался нестабильным и принес нам аномальные морозы. Разумеется, такие погодные условия негативно сказываются на состоянии дорог: появляется наледь, огромные кучи снега - это ещё в лучшем случае, а в худшем - ямы. И с первым, и со вторым продолжают бороться коммунальщики.

А вот качество их работы два раза в месяц проверяет комиссия обнинского городского собрания по контролю и содержанию дорог. В четверг, 12 января, состоялось её очередное выездное заседание, на котором нам удалось побывать.

Вместе с членами комиссии мы отправились в рейд по контролю обработки противогололедными средствами и уборке снега на главных улицах наукограда.

Безопасность пешеходов на первом месте

Первой основной точкой маршрута стала улица Курчатова.

Мы приехали туда как раз к моменту рабочего процесса. Коммунальщики расчищали дорожки и собирали снег.

В день из Обнинска на полигон вывозят по 10 машин снега, объемом в 10-15 кубов каждая.

По словам депутата Анатолия Шатухина, первоочередная задача - это обеспечение безопасности горожан на пешеходных переходах. Каждый переход сначала обрабатывается спецтехникой, а затем и вручную.



На Курчатова уборка и обработка дорог реагентами проведены хорошо, однако недочеты все равно нашлись. На переходах не расчищены снежные бугры. Именно они перекрывают пешеходам видимость дороги.



- Здесь рядом школа, детские сады, - подчеркнул председатель комиссии Шатухин. - Нужно все это убрать, чтобы маленький ребенок мог видеть транспорт. Этому вопросу должно быть уделено особое внимание.

После осмотра территорий на Курчатова мы приступили к остановке «ЦИПК».



Для того, чтобы остановки всегда были очищены от снега и посыпаны реагентами, в городе одновременно работает шесть подрядных организаций.



Возле остановок стоят ящики с песком для обработки дорог. Правда, сами павильоны выглядит так себе.

Тем не менее, в плане уборки и обработки здесь нареканий не возникло.

Далее мы проехались по главным магистралям наукограда: Маркса, Энгельса, Калужская, Королева и Гагарина. Уже без точечных остановок, но по-прежнему с обсуждениями и оценкой ситуации на дорогах.

В целом, большинство парковочных карманов очищены, но некоторые все-таки убраны не до конца, поскольку недавно Обнинск снова настиг ледяной дождь. То же самое касается и тротуаров.



- Тротуары у нас чистят, песко-соляной смесью обрабатывают, но неровности создают определение проблемы, - отмечает Шатухин. - Надо будет подумать, как все-таки очищать последствия ледяного дождя.

Во время рейда мы то и дело замечали на дорогах снегоуборочные машины и работников коммунальных служб.



Надеемся, что и оставшиеся полтора месяца зимы они будут такими же старательными. Ведь погода продолжит преподносить нам «сюрпризы».

- Хотелось бы сказать спасибо коммунальщикам за тот нелегкий труд, который они выполняют, - добавил депутат. - И в преддверии снегопада, который обещают на выходных, надо будет тоже подготовиться, чтобы это не стало неожиданностью. Чтобы водители и пешеходы могли комфортно передвигаться по городу.

Но есть, как говорится, в бочке меда и ложка дегтя - ненавистные ямы на дорогах, в одну из которых на днях угодил и сам Шатухин. В ходе рейда они были обнаружены на следующих участках: возле остановки «ЦИПК», рядом с пешеходным переходом напротив проспекта Маркса, 4, около Дома Учёных и напротив Стоматологической поликлиники, расположенной на проспекте Ленина, 99.

Будьте особенно внимательны в этих местах и сильно не унывайте, потому что уже сегодня после перерыва возобновляется ямочный ремонт.

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