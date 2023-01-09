В Обнинске главный по контролю за содержанием дорог угодил в яму и пробил колесо

Трагикомичная ситуация произошла на днях в наукограде. Депутат Обнинского городского собрания и председатель комиссии по контролю за содержанием городских дорог Анатолий Шатухин серьезно повредил свою машину, попав в одну из ям на дороге наукограда.

Помимо пробитого колеса, у него погнулся диск. И если окажется, что он не подлежит восстановлению, то придется покупать новые литые диски на все четыре колеса, что влетит народному избраннику в копеечку.

Как председатель «дорожной комиссии», Шатухин понимает причину произошедшего – температурные скачки через ноль, а потом резкие морозы сделали свое дело и буквально уничтожили полотно еще в конце декабря.

- Необходим был срочный ямочный ремонт, и мы были готовы его сделать – есть и техника, и специалисты. Но, увы, асфальтовые заводы не работали на каникулах, - говорит Шатухин.

В ближайший четверг состоится первое в этом году заседание комиссии по контролю за содержанием городских дорог и Шатухин намерен устроить взбучку всем причастным к этому безобразию, а также поднять вопрос об экстренном ямочном ремонте, пока остальные жители города не угодили в такую же ситуацию.

Кстати, как рассказал нам депутат, он не стал вызывать ГИБДД и фиксировать данное ДТП для взыскания ущерба с коммунальщиков, обслуживающих дорогу.

- Не хочу создавать прецедент и запускать процесс для массовых походов граждан по судам. Хотя, безусловно, у водителей есть такое право, - пояснил народный избранник.

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