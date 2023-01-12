В мэрии Обнинска прокомментировали ситуацию с падением пенсионерки в маршрутке

Как мы уже сообщали, вчера в обнинской маршрутке произошел неприятный инцидент. Водитель применил резкое торможение, из-за чего 70-летняя пассажирка, находящаяся в салоне, упала и получила травы, после чего была доставлена в больницу.

Как нам рассказала начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи администрации города Анна Еремина, самого ДТП не было – маршрутка ни с какой другой машиной не сталкивалась, а только резко затормозила. Сама же женщина в этот момент сидела в кресле, но из-за резкого маневра ее выкинуло вперед. Собственно, она и вызвала сотрудников ГИБДД.

По словам Ереминой, каждый пассажир маршрутки, как и сам транспорт, застрахован, то есть имеет так называемый договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Поэтому пострадавшая может собрать необходимые документы о факте ДТП и наличии травмы, и обратиться в страховую компанию за соответствующей выплатой.

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