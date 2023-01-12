Пенсионерка упала и получила травмы из-за резкого торможения в обнинской маршрутке

Неприятный инцидент произошел в Обнинске в среду, 11 января, на улице Красных Зорь в районе дома №13.

35-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato резко затормозил, в результате чего 70-летняя пассажирка, находившаяся в салоне, упала.

Как сообщили в ОМВД России по городу Обнинску, в результате этого происшествия, женщине потребовалась медицинская помощь, пенсионерку доставили в клиническую больницу №8.

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